Con la primavera torna Ventomania, il festival internazionale degli aquiloni compie 40 anni - Tuttoggi.info

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Con la primavera torna Ventomania, il festival internazionale degli aquiloni compie 40 anni

Davide Baccarini

Con la primavera torna Ventomania, il festival internazionale degli aquiloni compie 40 anni

Torna dal 20 al 22 marzo al parco del Teatro Romano di Gubbio il festival internazionale degli aquiloni. Attese delegazioni da tutto il mondo
Lun, 16/03/2026 - 14:14

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Ventomania, lo storico Festival Internazionale degli Aquiloni – organizzato dall’associazione Aquilonisti Eolo Gubbio insieme al Comune – quest’anno compie 40 anni.

Dal 20 al 22 marzo il cielo sopra il Parco del Teatro Romano tornerà a riempirsi di colori, creatività e meraviglia, per una manifestazione che rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della primavera. Si comincia con una anticipazione per le scuole venerdì 20 marzo nel pomeriggio, con laboratori, voli di prova e l’arrivo delle delegazioni nazionali e internazionali. L’inizio ufficiale della manifestazione è previsto per sabato 21 marzo, alle 10, con l’inizio dei voli e delle tante attività.

Ventomania – ha sottolineato l’assessore allo Sport Carlotta Colaiacovo durante la conferenza stampa di presentazione – rappresenta un esempio straordinario di sinergia tra Comune e mondo associativo, capace di dare vita a un evento che negli anni è cresciuto fino a diventare un appuntamento internazionale molto atteso. Il lavoro e la passione degli Aquilonisti Eolo permettono alla nostra città di aprirsi al mondo, accogliendo delegazioni da tanti Paesi e offrendo a cittadini e visitatori una festa di colori, creatività e condivisione. È un evento che segna simbolicamente l’arrivo della primavera”.

La storia di Ventomania affonda le radici nel 1984, quando nacque la prima edizione informale grazie all’intuizione dell’associazione Gubbio Fly, in collaborazione con Cervia Volante. Fin da subito il festival si caratterizzò per la sua atmosfera spontanea e creativa, capace di trasformare il cielo in un grande spazio di fantasia. Dal 1994 questo percorso è proseguito grazie all’associazione Eolo, che ha raccolto l’eredità di quella prima esperienza custodendone lo spirito e accompagnando la manifestazione verso una dimensione sempre più ampia.

Per l’edizione 2026 sono attese 11 delegazioni internazionali provenienti da Polonia, Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Portogallo e Stati Uniti, insieme a 35 delegazioni italiane che arriveranno da tutta la penisola, dal Trentino alla Sardegna. Durante le tre giornate sarà possibile assistere ai voli degli aquiloni artistici e giganti, visitare mostre e spazi tematici e partecipare a numerose attività per tutte le età: distribuzione di aquiloni, mostra fotografica Gas Gas Kite, esperienze gratuite in e-bike, giardini del vento, musica, stand gastronomici e presentazioni delle creazioni nazionali e internazionali.

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