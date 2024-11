Con 4 euro al 10eLotto, vinti 100mila euro a Foligno - Tuttoggi.info

Ben 100mila euro vinti a Foligno con una giocata di 4 euro al 10eLotto. A darne notizia è l’agenzia Agimeg.

L’ultima estrazione del 10eLotto ha infatti premiato alla grande due appassionati di Altavilla Silentina, in provincia di Salerno, e Foligno, in provincia di Perugia. Entrambe le vincite, del valore di 100.000 euro ognuna, sono state ottenute con una giocata di soli 4 euro e si piazzano nella top ten dei premi più alti pagati al 10eLotto quest’anno. Da segnalare che in Campania ci sono state altre due vincite importanti. Sempre al 10eLotto ad Ascea, vicino Salerno, sono stati vinti 15.000 euro, mentre al Lotto, a Napoli, centrata una vincita da 12.500 euro.

Non è al momento nota la ricevitoria dove è stata fatta la vincita a Foligno.

(articolo in aggiornamento)