Si allontana da una comunità delle Marche, rintracciato a Foligno

Il giovane è stato notato dagli agenti nel corso dei servizi di controllo

Si allontana da una comunità di Pesaro e viene rintracciato a Foligno. Gli agenti di Polizia della città, impegnati negli ordinari servizi di controllo del territorio nei pressi centro cittadino, hanno fermato un giovane – minorenne cittadino straniero – che era stato notato per il suo atteggiamento sospetto. Dalle verifiche è così emerso che il giovane era gravato da una nota di rintraccio in quanto allontanatosi da una comunità delle Marche nei giorni precedenti.

Ragazzo privo di documenti

Il ragazzo, privo di documenti, è stato quindi accompagnato presso gli uffici del Commissariato per una compiuta identificazione. Ultimati gli accertamenti, i poliziotti hanno preso contatti con il responsabile della struttura dal quale si era allontanato che però si è detto impossibilitato a recarsi immediatamente a Foligno.

Accompagnato in una struttura di Foligno

Per questo motivo, dopo alcune ricerche, gli agenti lo hanno accompagnato presso una struttura di accoglienza del folignate che aveva dato la disponibilità ad accoglierlo. Le Volanti impiegate nelle attività di controllo del territorio, infatti, non effettuano esclusivamente servizi per la prevenzione dei reati, ma anche importanti interventi d’iniziativa e su richiesta dei cittadini di soccorso pubblico e di prossimità.