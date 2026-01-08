 Comunicato Stampa FDI Provinciale e Comunale di Terni - Dichiarazioni Corridore - Tuttoggi.info
Comunicato Stampa FDI Provinciale e Comunale di Terni – Dichiarazioni Corridore

Redazione

Gio, 08/01/2026 - 06:22

Gio, 08/01/2026 - 06:22

«Terni mi è rimasta nel cuore, il problema di Bandecchi è che si innamora dei più somari».

Così dichiara, in una recente intervista, l’ex allenatore della Ternana Sandro Pochesci.

Con queste parole il Coordinamento Provinciale e Comunale di Fratelli d’Italia Terni interviene, con una nota congiunta, in merito ad alcune dichiarazioni rilasciate dal Vice Sindaco della Città di Terni.

Abbiamo appreso da alcune note stampa che il Vice Sindaco di Terni, Riccardo Corridore, avrebbe espresso alcune riflessioni sui gravi ritardi infrastrutturali e sulle carenze dei servizi che affliggono la città di Terni, attribuendo tuttavia a Fratelli d’Italia un non meglio precisato ruolo di corresponsabilità in vicende che, come è noto a tutti, sono riconducibili esclusivamente a un governo ininterrotto della sinistra che per oltre cinquant’anni ha amministrato la Regione Umbria.

Tuttavia, il solo fatto che l’Avv. Corridore abbia espresso dei concetti, dimostra che esiste sempre speranza anche nelle situazioni più disperate, e questo non può che essere di buon auspicio in questo avvio del 2026.

Resta solo l’obbligo da parte nostra – riprendono gli esponenti di Fdi-di ricordare al Vice Sindaco, che la storia della destra politica in questa città e in questa regione è sempre stata, e sempre sarà, quella di un’opposizione coerente e costante alle politiche della sinistra che hanno negli anni progressivamente collocato non solo la città di Terni, ma l’intera provincia su un piano inclinato di deficit di crescita .

A differenza di chi, come lui, oggi tenta goffamente di ergersi a paladino della città, ricordiamo che Fratelli d’Italia è sempre stata alternativa alla sinistra, anche quando l’attuale Vice Sindaco e la sua maggioranza dichiaravano apertamente che, in caso di primo turno a loro sfavorevole,avrebbero sostenuto il centrosinistra contro il candidato del centrodestra.

L’impegno di Fratelli d’Italia –concludono – oggi come ieri, sarà quello di sostenere con determinazione tutte le iniziative utili a colmare il deficit di futuro di cui soffre il nostro territorio. Lo faremo senza piegarci a convenienze, comitati d’affari o interessi trasversali che animano i dibattiti di una maggioranza comunale sempre più attraversata da un’evidente crisi di nervi, tra incapacità politica e impossibilità di affrontare non solo i grandi temi strategici, ma persino l’ordinaria amministrazione.

Coordinamento Provinciale FDI – Alberto Rini

Coordinamento Comunale – Maurizio Cecconelli

Luogo: TERNI, TERNI, UMBRIA

