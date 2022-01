Comune - Usl2 su ospedale Foligno: "Mantenute più attività possibili"

Il punto della situazione

Difficoltà ma l’ospedale di Foligno farà la propria parte nella lotta al Covid. E’ quello che è stato ribadito nell’incontro di ieri, mercoledì 12 gennai, tra il direttore sanitario dell’ospedale di Foligno, Mauro Zampolini, il direttore generale di Usl Umbria 2 Massimo De Fino e il sindaco Stefano Zuccarini.

Clima costruttivo

La nota congiunta, emanata il giorno successivo alla riunione, parla di “clima complessivo molto costruttivo di ascolto reciproco e di impegni per il prossimo futuro nella prospettiva di reclutare risorse per garantire la qualità di intervento dell’ospedale di Foligno. Obiettivo dell’incontro era quello di fare il punto sulle criticità legate alla effettuazione delle normali attività ospedaliere in un ospedale parzialmente Covid, e le prospettive future dell’ospedale di Foligno“.

Terapie intensive covid e posti letto

L’incontro è durato quasi quattro ore, tempo necessario per ascoltare tutti i dipartimenti con i professionisti medici, infermieristici e tutte le professioni presenti. Sono state discusse le criticità dell’ospedale di Foligno sia nella fase Covid che nella prospettiva post COVID. “Fermo restando che il presidio di Foligno rientra appieno nella rete di emergenza urgenza della Regione Umbria come presidio fondamentale della stessa rete e che nessuno ha messo in discussione che lo stesso faccia la propria parte in questo momento nella gestione della emergenza COVID, sono state affrontate le problematiche principali attuali che sono legate all’apertura dei posti letto Covid e che hanno prodotto una diminuzione di una serie di attività ordinarie, in particolare le attività chirurgiche“. Il tema è che l’apertura dei posti letto di terapia intensiva Covid hanno determinato assorbimento di risorse professionali, “con difficoltà di mantenere gli standard chirurgici precedenti. E’ stato inoltre evidenziato come il personale sanitario dopo 2 anni di pandemia sia particolarmente stanco“.

“Abbiamo mantenuto più attività possibili”

Zampolini ha illustrato come a fronte dell’emergenza Covid e dell’apertura necessaria di posti letto ha cercato, insieme alla direzione, “di mantenere più attività chirurgica possibile, in particolare tutta la emergenza urgenza e una sala chirurgica multidisciplinare per 12 ore giornaliere“. Il direttore generale De Fino ha illustrato gli sforzi che sta facendo l’azienda per l’assunzione rapida di infermieri e medici, sottolineando come proprio in queste ore siano arrivate 4 unità mediche in più a disposizione dell’area medica e la ulteriore contrattualizzazione di infermieri sia a tempo indeterminato che determinato, questi ultimi in sostituzione delle lunghe malattia e di quelli assenti/sospesi.

“Foligno resti centro della rete ospedaliera umbra”

Il sindaco, dopo aver ascoltato, ha ribadito la necessità che Foligno rimanga una struttura al centro della rete ospedaliera umbra. Ha chiesto di adeguare le risorse al meglio possibile per mantenere le attività cliniche usuali nella fase attuale e adeguarle nella prospettiva futura, nonchè il ripristino della attività chirurgica piena non appena la pressione emergenziale si ridurrà permettendo la chiusura del cosiddetto “ modulo Arcuri” di terapia intensiva Covid.

Il forte impegno

Da parte di tutti i presenti inoltre, è stato ribadito un forte impegno anche in questa fase, come già avvenuto nelle fasi pandemiche precedenti, con la richiesta di ripristinare quanto prima la normalità del presidio ospedaliero che è considerato giustamente come la terza forza regionale nella rete ospedaliera. E’ stata sottolineata sia dalla Direzione che dalla Amministrazione come vi sia la necessità di un ulteriore impegno dell’ospedale verso il territorio in questo periodo Covid ma anche nella prospettiva futura in modo da poter gestire a livello domiciliare le condizioni di cronicità così come nella fase attuale per le persone affette da Covid. Tutti i presenti, nelle varie interlocuzioni in gruppi, hanno plaudito alla iniziativa dell’incontro e apprezzato la costante vicinanza del sindaco e l’impegno per migliorare il rapporto e la comunicazione tra ospedale e amministrazione comunale per sviluppare sempre maggiori sinergie.