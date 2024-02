Comune Terni, consiglio comunale approva il post dissesto | 259 creditori - Tuttoggi.info

Il consiglio comunale ha anche autorizzato una variazione di €. 42.391.378 al bilancio 2024-2026

Il Consiglio comunale di Terni, nella seduta di oggi, con 21 sì, e 12 astenuti, ha preso atto della situazione debitoria post dissesto e ha autorizzato una variazione di €. 42.391.378 al bilancio 2024-2026, necessaria ad iscrivere gli stanziamenti di fondi trasferiti dall’Osl e altri fondi incassati dall’Ente per conto Osl in giacenza tra a partite di giro a residuo, al fine di soddisfare le pretese dei creditori della massa passiva del dissesto.

L’organismo straordinario di liquidazione, insediatosi nel 2018 a seguito della dichiarazione del dissesto dell’Ente, ha ormai esaurito la sua funzione di amministratore della gestione dell’indebitamento pregresso e proceduto all’approvazione del rendiconto con la predisposizione degli accantonamenti vincolati, come previsto per legge. Il Consiglio, quindi, sulla base di tali risultanze e del piano di estinzione approvato dall’Osl, riconosce l’esistenza di 259 creditori per un credito complessivo di € 53.764.296,4, accantonamenti per € 36.614.157,85, e un debito certo, dunque al netto delle cause pendenti, pari a € 33.220.525,34.

Nel dettaglio, gli accantonamenti disposti dall’Osl sono pari a € 20.842.803,72 che corrispondono al 70% dei debiti ordinari; € 3.462.627,70 pari al 100% dei debiti privilegiati; € 12.326.262, 67 relativi a contenzioso, corrispondente al 60% del valore delle liti in essere alla data di chiusura del dissesto; € 52.000,00 riguardanti costi per il gruppo di lavoro che gestirà la fase transitoria dopo la chiusura del dissesto.

La variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 – esercizio 2024 – di € 42.391.378,20 è costituita da € 27.320.827,85 relativi a fondi incassati dall’Ente per conto Osl in giacenza tra a partite di giro a residuo, € 15.070.232,54 riguardanti somme giacenti sul conto Osl alla data di chiusura del dissesto e 371,81 di un mandato che verrà accreditato con la chiusura del conto Osl.

Con la stessa delibera il Consiglio ha recepito, inoltre, l’atto di indirizzo per la nuova fase della gestione liquidatoria.

Vengono individuate precise modalità procedurali: