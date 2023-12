Comune mette a disposizione ufficio per professionisti under 40, domande aperte fino al 31 dicembre - Tuttoggi.info

Si tratta di un "Office sharing" per coworking al Centro Servizi di Cerbara, gli interessati potranno concorrere all’assegnazione per un anno di una delle 6 postazioni di lavoro

I professionisti under 40 residenti a Città di Castello in cerca di un luogo per lavorare e sviluppare nuove idee potranno far richiesta fino al prossimo 31 dicembre dell’ufficio per il coworking allestito dal Comune al Centro Servizi di Cerbara nell’ambito del progetto “Smart Lab for Future”.

E’ infatti in pubblicazione sull’albo pretorio on line del portale istituzionale l’avviso pubblico con il quale l’Ente mette a disposizione un Office sharing pensato per offrire ai giovani imprenditori la possibilità di intraprendere progetti nella propria città. L’opportunità è rivolta a tutti i professionisti under 40 residenti a Città di Castello, che abbiano avviato un’attività imprenditoriale con l’apertura da almeno 5 anni della partita Iva.

Presentando la propria candidatura entro le ore 14 del 31 dicembre 2023, gli interessati potranno concorrere all’assegnazione per un anno di una delle 6 postazioni di lavoro con impianto di condizionamento dell’aria, dotate servizio di connettività Internet WIFI, una stampante multifunzione in rete, un armadietto con chiusura a chiave, una cassetta postale per la ricezione della corrispondenza.

L’ufficio potrà essere utilizzato in completa autonomia ed è dotato anche di una sala riunioni e di servizi igienici. Su richiesta degli utilizzatori, l’amministrazione comunale potrà mettere a disposizione un notebook, un videoproiettore e le altre strumentazioni elettroniche e di supporto all’attività lavorativa di cui ha disponibilità.

Il nuovo spazio di coworking al Centro Servizi è pensato per i professionisti che non necessitano di un ufficio tradizionale, ma di una postazione operativa, dove beneficiare anche di possibili sinergie professionali, contatti e relazioni tra persone proprie di un office sharing e delle opportunità di crescita e sviluppo delle proprie potenzialità derivanti dallo scambio di esperienze e competenze. Per informazioni è possibile rivolgersi in orario d’ufficio al Servizio Sviluppo Economico del Comune (telefono 075.8529420 e posta elettronica sviluppoeconomico@comune.cittadicastello.pg.it).