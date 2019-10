Comune Marsciano, 2 concorsi per assumere 5 persone | I requisiti

share

Il Comune di Marsciano ha emanato due bandi di concorso per titoli ed esami finalizzati all’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di una unità di personale con profilo di Istruttore direttivo contabile di categoria D, da assegnare all’area Contabilità, bilanci e risorse umane, e quattro unità con profilo di Istruttore direttivo amministrativo, anche in questo caso di categoria D, da assegnare alle aree: Anagrafe elettorale (1 unità), Assistenza organi, gare, acquisti e informatica (2 unità), Scuola, sociale e cultura (1 unità).

I soggetti interessati devono produrre la domanda di partecipazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a pena di esclusione dalla selezione.

Come requisito di partecipazione per il bando di Istruttore direttivo Contabile, i candidati devono essere in possesso di un Diploma di Laurea in Economia e commercio o un titolo di studio equipollente, mentre per fare domanda per le posizioni di Istruttore direttivo amministrativo è necessario aver conseguito un Diploma di Laurea in Giurisprudenza o di un titolo di studio equipollente. Tra gli altri requisiti c’è la cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea e non essere stati licenziati da un precedente pubblico impiego.

I modelli delle domande da compilare sono allegati ai bandi integrali scaricabili dal sito web del Comune di Marsciano e reperibili ai link https://trasparenza.comune.marsciano.pg.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_11418_0_1.html (avviso per un’unità di personale con profilo di Istruttore direttivo contabile) e https://trasparenza.comune.marsciano.pg.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_11419_0_1.html (avviso per quattro unità di personale con profilo di Istruttore direttivo amministrativo).

Le domande, corredate da curriculum professionale in formato europeo e ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della tassa di partecipazione, dovranno essere indirizzate al Comune di Marsciano, Area Bilanci Contabilità Risorse umane, con una delle seguenti modalità:

posta elettronica certificata (PEC), con documento di riconoscimento in corso di validità, al

recapito: comune.marsciano@postacert.umbria.it;

raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Comune di Marsciano – Largo Garibaldi, 1-06055 Marsciano (PG);

consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Marsciano, Largo Garibaldi, 1- 06055

Marsciano (PG).

Le domande inviate oltre il termine prescritto e/o con modalità non corrispondenti a quelle indicate non saranno prese in considerazione e comporteranno l’esclusione del candidato dalla procedura di selezione.

I candidati saranno chiamati a sostenere due prove scritte e una orale. La data, l’ora e il luogo delle prove scritte verranno comunicati almeno venti giorni prima esclusivamente tramite avviso pubblicato all’Albo Pretorio e nel sito web del Comune (www.comune.marsciano.pg.it). Con identica modalità sarà comunicata l’ammissione alla prova orale che conterrà l’indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La selezione dei candidati avverrà formulando una graduatoria di merito secondo l’ordine dei titoli e dei punteggi ottenuti nelle prove da ciascun candidato.

Qualora il numero delle domande sia tale da non consentire l’espletamento del concorso in tempi rapidi potrà essere effettuata una prova preselettiva.

Per ulteriori informazioni, oltre alla consultazione dei bandi reperibili nel sito web del Comune, è possibile contattare l’Ufficio Personale del Comune di Marsciano al numero 0758747230.

share

Stampa