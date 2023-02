Comune di Foligno, l’Usb proclama lo stato di agitazione

Il sindacato: "Recuperiamo la dignità istituzionale smarrita"

L’Usb proclama lo stato di agitazione per i dipendenti del Comune di Foligno. “Usb intende battersi – scrivono Giovannino Pirone, Umberto Ruzittu e Claudio Ottaviani – per far si che vengano adottate, con urgenza, a livello amministrativo, misure idonee alla conservazione del potere di acquisto del salario di tutti i lavoratori, minacciato e ridotto a causa dei recenti rincari generalizzati di ogni bene di consumo, ovvero dal drastico aumento dell’inflazione; per restituire al Comune di Foligno, la silente, smarrita dignità istituzionale, finora mai sufficientemente focalizzata dagli osservatori esterni, ma denunciata anche dalla qualità e quantità di personale dipendente trasferitosi volontariamente presso altri enti, in cerca di migliori condizioni lavorative e di salario ed arrestare conseguentemente il calo dei livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, tornando ad incentivare l’impegno e la qualità nella performance“.

I tagli alla polizia locale

Nello specifico, quello che viene lamentato è che, per i lavoratori della polizia locale: “è stato tagliato dal fondo salario accessorio i progetti obiettivo alimentati con le risorse ex art 208 cds, penalizzando i lavoratori nel salario e la collettività nei servizi; è stato tagliato sul piano triennale del fabbisogno assunzionale previsto per la Polizia locale e riversato iniqui incarichi su tutti gli agenti di un corpo di polizia locale sottodimensionato; recuperato in maniera precipitosa e confusa gli emolumenti e le giornate di riposo compensativo erogate agli agenti negli anni 2015 – 2019, per evitare l’applicazione del nuovo CCNL 2019-2021 che certifica le ragioni dei lavoratori che hanno instaurato in contenzioso; omesso di riconoscere agli agenti in turino 13-19 il diritto al buono pasto sostitutivo del servizio mensa“.