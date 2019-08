Comune Foligno pubblica Avviso pubblico per dirigente Area Governo del Territorio

share

Avviso pubblico di selezione del Comune di Foligno per l’individuazione del dirigente dell’area governo del territorio con contratto a tempo pieno e determinato (ex articolo 110) per la durata di tre anni.

Tra i requisiti richiesti, tra l’altro, quelli di essere dipendente di una pubblica amministrazione ed aver compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Come requisiti specifici di accesso, la laurea specialistica in architettura del paesaggio, architettura ed ingegneria civile, ingegneria civile.

Le domande – secondo le modalità indicate nel bando disponibile sul sito web del Comune www.comune.foligno.pg.it – vanno presentate entro il 2 settembre prossimo.

L’esame dei curricula ed i colloqui valutativi saranno svolti da una Commissione (i colloqui si svolgeranno il 18 settembre) con una relazione al sindaco che incontrerà i candidati il 26 settembre.

L’esito della valutazione svolta dalla Commissione che quello finale a seguito del colloquio del sindaco verranno pubblicati sul sito web del Comune.

share

Stampa