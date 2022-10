Comunanza agraria Castelluccio Roberto Pasqua confermato presidente - Tuttoggi

Grande la partecipazione degli utenti così come l’unità massima riscontrata. Sintomo di un rinnovato impegno da qui ai prossimi cinque anni per dotare la frazione di numerosi servizi e veder ricostruito gran parte del paese, compresa la porzione del centro storico sovrastante le piastre. Imminente, poi, la realizzazione di un’area camper per dare la possibilità ai non residenti di poter tornare di giorno a Castelluccio e di sostarvi anche la notte. A breve, inoltre, la fine degli iniziati lavori del Centro di Comunità nella piazza di Castelluccio, così da poter dotare finalmente la frazione di un comodo centro aggregativo, fruibile in tutte le stagioni dell’anno, per tutti gli eventi e le festività che interessano il paese.

“C’è in atto tutto l’impegno, la forza e la possibilità – prosegue Roberto Pasqua – per ridare quel futuro brillante che Castelluccio, unico, merita. E questo futuro sta diventando sempre più vicino e presente. Per raggiungere ciò, ovviamente, occorre quello sforzo collettivo in essere di chi ogni giorno si rimbocca le maniche e fa, di certo non l’apporto negativo di chi spreca il proprio tempo a denigrare infondatamente il lavoro altrui. Grazia ancora a tutti per la fiducia accordatami e speriamo di avere presto più che positivi aggiornamenti”.