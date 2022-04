Commozione e gratitudine ai funerali di don Mario

Molto amato dai suoi fedeli per la sua gentilezza e disponibilità, Don Mario è stato una figura storica della Chiesa perugina nell’area del Centro Storico ed un punto di riferimento per tutte le generazioni che hanno avuto la fortuna di incontrarlo. A lui si deve, tra le altre cose, la riapertura dell’oratorio nella Chiesa di Santa Lucia di via Baglioni, con l’obiettivo di favorire la socialità tra i giovani.

Cordoglio dall’amministrazione comunale. “Il Comune – sottolineano il sindaco Romizi ed i componenti della Giunta – esprime vivo e profondo cordoglio per la scomparsa di un uomo di profondi valori, da sempre dedito alla cura delle anime più fragili, anziani, malati, giovani, per i quali aveva sempre una parola d’affetto e di conforto”.