Commemorazione dei defunti e Festa dell'Unità nazionale, il programma - Tuttoggi.info

La città di Orvieto celebra la ricorrenza dei Defunti del 2 novembre e la Giornata delle Forze armate e Festa dell’Unità nazionale in programma il 4 novembre e di cui ricorre quest’anno il 105esimo anniversario.

Il comitato misto cittadini per la celebrazione delle ricorrenze di novembre ha stilato il tradizionale calendario delle iniziative nelle due giornate e invita tutta la cittadinanza a intervenire alla cerimonia. Nel dettaglio:

Giovedì 2 novembre 2023 – Giornata della Commemorazione dei Defunti

9:30 Deposizione della corona presso la targa in memoria di Giovanni Ciuco in via Postierla

10:00 Deposizione della corona al Cippo dei Sette Martiri in località Camorena

10:15 Deposizione della corona presso il Cimitero Britannico

11:00 Deposizione della corona presso il Monumento dei Caduti in località Sugano

11:30 Celebrazione della Messa e deposizione della corona presso il Sacrario dei Caduti nel Civico Cimitero di Orvieto

Sabato 4 novembre 2023- Giornata delle Forze Armate

9:00 Deposizione della corona al Monumento ai Caduti presso il Liceo Classico “F.A. Gualterio” in Piazza Ippolito Scalza

9:30 Costituzione in Piazza della Repubblica del Corteo Cittadino al seguito del Gonfalone della Città. Il corteo effettuerà il seguente percorso: Piazza della Repubblica, Corso Cavour e arrivo in Piazza Cahen

10:00 Deposizione della corona al Monumento dei Sette Martiri al Belvedere

10:15 Deposizione della corona al Monumento del 3° Btg Granatieri “Guardie” in Piazza Cahen

10:30 Deposizione della corona al Monumento dei Caduti in Piazza Cahen

11:00 Santa Messa in Duomo in onore dei Caduti di tutte le guerre