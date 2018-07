Come Conservare gli Avanzi

Molti di voi avranno sicuramente molti cibi ancora avanzati nel frigorifero. Il nostro sito si preoccupa molto delle vostre finanze e, per farvi risparmiare in cucina, ha deciso di segnalarvi qualche consiglio utile per aiutarvi a conservare gli avanzi più a lungo.

Per iniziare dovete controllare la temperatura del vostro frigorifero: se è troppo alta, rischiate che il cibo ammuffisca molto più in fretta. Fatevi aiutare da un termometro e monitorate il tutto facendo in modo di mantenerla al di sotto dei 4 gradi. Se, invece, utilizzate il freezer, controllate che non si sia formato troppo ghiaccio nelle pareti, altrimenti provvedete a sbrinarlo. Se ci sono problemi nel mantenere temperature basse, è possibile vedere questa guida su cosa fare se il frigorifero non raffredda sul sito Casalingaperfetta.com.

Barattoli e contenitori ermetici a volontà: gli alimenti si conservano meglio se non vengono esposti al contatto con l’aria; la soluzione migliore, quindi, è quella di riporli nel frigorifero o nel freezer all’interno di recipienti con chiusura ermetica.

Controllate la temperatura degli alimenti: evitate di riporli nel frigo quando sono ancora bollenti; se avete terminato di mangiare la zuppa, mantenetela dentro la pentola finché non si sarà ben freddata, altrimenti rischiate che lo sbalzo termico del frigo danneggi anche gli altri cibi.

Evitate di riempire il frigorifero fino a farlo scoppiare, altrimenti rischiate che il suo effetto refrigerante venga vanificato.

Date sfogo alla vostra creatività: cercate di riutilizzare gli avanzi per la creazione di deliziose ricette anche nei giorni successivi.

Se non riuscite a riutilizzare gli avanzi, al quarto giorno di permanenza nel frigo fate fare il volo nella spazzatura. Discorso completamente diverso, invece, se avete deciso di riporre i cibi già cotti nel freezer: tenendoli qui il loro tempo di conservazione si allunga molto di più.

Seguendo questi consigli è possibile conservare gli avanzi in casa in modo semplice.

Stampa