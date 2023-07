Colpisce barista e poliziotti con un casco da moto, arrestato 41enne - Tuttoggi.info

Lite in un bar di Foligno degenera, 41enne colpisce con un casco prima un dipendente e poi i poliziotti: arrestato

Ha colpito un barista di Foligno e poi anche i poliziotti sopraggiunti sul posto con un casco da moto: per questo un 41enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato. I fatti sono accaduti lunedì pomeriggio: agli agenti di polizia del commissariato folignate era stata segnalata una violenta lite in un bar del centro tra un dipendente ed un cliente.

All’arrivo degli operatori, nonostante la presenza della pattuglia, il 41enne è stato trovato mentre era intento a sfidare il barista e a colpirlo più volte con un casco da motociclista. Vista la situazione, gli agenti sono immediatamente intervenuti per bloccare l’uomo che, nel corso della colluttazione, ha colpito – in più occasioni – anche uno dei poliziotti, al quale sono state procurate delle contusioni, successivamente giudicate guaribili in pochi giorni.

In base a quanto è stato possibile ricostruire, la lite era scaturita da futili motivi e, solo grazie al pronto intervento dei poliziotti, non ha prodotto conseguenze particolarmente gravi per il dipendente dell’esercizio pubblico che ha riportato delle lesioni lievi.

Una volta riportata la situazione alla calma, gli operatori hanno proceduto a sentire i testimoni, al fine di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. All’esito, il 41enne è stato arrestato in flagranza per i reati di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. L’uomo, inoltre, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di lesioni personali aggravate. Da ultimo, val la pena sottolineare che, in ragione del luogo in cui è si è verificata l’aggressione, gli agenti del Commissariato di Foligno hanno avviato le procedure finalizzate all’irrogazione da parte del Questore di Perugia del c.d. “Daspo Willy” nei confronti dell’uomo. Si tratta di un provvedimento che, una volta emesso, gli impedirà per i prossimi anni di accedere a quell’esercizio pubblico, come pure di stazionare nelle immediate vicinanze dello stesso.