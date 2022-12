Colletta alimentare, raccolti 8mila chili di prodotti

La generosità dei clienti

Per tutto il giorno è andato in scena un turn over di soci coordinato dal socio Daniele Ranocchia in modo tale da essere la presenza sempre fattiva ed efficiente. Forte dunque, la partecipazione e il coinvolgimento da parte di tutti i volontari riconoscibili dal pettorale giallo che si sono posizionati all’interno del supermercato in attesa di consegnare ai passanti un volantino e una busta di plastica, spiegando loro il senso e l’idea alla base dell’iniziativa. Si sottolinea anche la generosità e solidarietà dimostrata dai clienti del supermercato: molte, infatti, sono state le persone che all’uscita hanno donato una busta di spesa per le famiglie più bisognose. Un gesto molto significativo e nobile, e che ancora persiste, anche in tempi difficili in cui versa buona parte della popolazione a causa della crisi economica.

Alimenti a disposizione delle strutture caritatevoli

Gli alimenti, tutti rigorosamente a lunga conservazione, saranno custoditi presso i magazzini della Fondazione Banco Alimentare e messi, di volta in volta, a disposizione di strutture caritative (mense per i poveri, comunità per minori, banchi di solidarietà, centri d’accoglienza) che risultano essere molto numerose in Italia.