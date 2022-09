Col camion rubato pronti a furto in azienda, polizia li mette in fuga

I poliziotti, a quel punto, hanno effettuato un’ispezione del veicolo constatando che non conteneva alcuna refurtiva al suo interno. Dagli ulteriori accertamenti, gli operatori hanno però appreso che si trattava di un autocarro il cui furto era stato denunciato lo scorso 31 agosto.

Non riuscendo a contattare il proprietario, gli agenti hanno chiesto l’intervento di una ditta di soccorso autostradale che ha provveduto a trasportare il veicolo in Questura, in attesa della riconsegna al titolare.

Un sopralluogo all’interno dell’azienda ha inoltre consentito ai poliziotti di constatare che i due uomini avevano forzato un distributore di snack per accedere al contenitore delle monete.

Alla luce di quanto accaduto, sono state avviate delle attività investigative finalizzate all’individuazione dei responsabili del furto.