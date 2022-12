Coca nell'auto: in fuga nelle campagne ma arrestato a Spoleto

Il 25enne doveva essere espulso

E’ stato arrestato a Spoleto l’uomo, di origini albanese, che nei giorni scorsi era sfuggito ad un controllo dei carabinieri di Foligno, nelle zone di Trevi.

La fuga e la droga trovata

Personale della Compagnia Carabinieri di Foligno, nel corso di un servizio perlustrativo, aveva infatti notato un’autovettura sospetta parcheggiata in area isolata nelle compagne di Trevi: appena avvicinatisi, il conducente si era dato a precipitosa fuga nelle campagne, riuscendo a far perdere le proprie tracce. I Carabinieri rinvenivano all’interno dell’auto 80 dosi di cocaina nonché 1.400 euro in denaro contante.