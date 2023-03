Cnr Porano, Pernazza “Chiesto vertice con direttore Calfapietra”

Cnr Porano, interviene la Presidente della Provincia, Laura Pernazza "Non ne sapevo niente, ma ho chiesto un vertice col direttore"

“Ho appreso da notizie di stampa, non senza una certa sorpresa, che il Cnr sarebbe orientato a lasciare la sede di Villa Paolina di Porano. Non ho mai avuto comunicazioni in questo senso ed anzi anche in precedenti interlocuzioni avevo riconfermato la volontà della Provincia di continuare il positivo rapporto con l’importante istituto di ricerca”. E’ quanto si legge in una nota della Presidente della Provincia, Laura

Pernazza, che, sulla questione emersa nelle ultime ore, sottolinea che “il Cnr è una realtà storica e di rilievo per Terni e l’Umbria e sulla quale la Provincia vuole continuare a puntare”.

Cnr Porano, chiesto incontro con direttore Calfapietra

Per tale ragione – annuncia la presidente – ho già chiesto al direttore Calfapietra un incontro, anche alla presenza del sindaco di Porano Conticelli, per verificare la situazione alla luce delle novità starebbero emergendo e cercare di trovare una soluzione che possa assicurare continuità all’attuale sede”.