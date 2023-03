Cnr Porano, Lega “Difendere la sede e i lavoratori”

Cnr Porano, intervento dei consiglieri regionali della Lega, Mancini e Puletti, per difendere la ricerca scientifica sul territorio

“L’istituto Cnr di Ricerca sugli ecosistemi terrestri (Iret) ha una storia lunga quarant’anni e da sempre la sua sede è a Porano. Ma pare che da qualche mese si stia valutando di spostarla fuori regione”. È quanto dichiarano i consiglieri regionali della Lega Valerio Mancini e Manuela Puletti, annunciando la presentazione di un’interrogazione alla Giunta “per avere chiarimenti nel merito e sapere cosa intende fare per evitare di perdere un istituto così importante nella ricerca scientifica ambientale”.

Porano sede principale

“La scelta di Porano come sede principale – spiegano Mancini e Puletti – non fu casuale, ma idonea alle ricerche di base e applicate che l’istituto svolge sull’ambiente. Il Cnr ha stipulato sin da subito una convenzione con la Provincia di Terni facendosi carico di sostenere tutti gli investimenti necessari per la totale ristrutturazione di Villa Paolina in cambio del suo utilizzo come sede. A dicembre 2022 però la Direzione del Cnr sembra abbia comunicato di essere alla ricerca di una sede alternativa in Provincia di Viterbo poiché non intenzionata a investire ulteriori spese per Villa Paolina, scegliendo di fatto di abbandonarla”.