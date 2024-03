Civici X, l'assessore Paroli lascia il direttivo dopo 10 giorni: "Seguo il progetto di Sisti" - Tuttoggi.info

Solo pochi giorni fa la nomina nel direttivo di Civici X, ora Paroli passa ai Civici Umbri. E In 4 passano al gruppo misto

A una decina di giorni dalla sua elezione nel direttivo di Civici X, l’assessore comunale Giovanni Angelini Paroli – il referente di Spoleto del movimento di Andrea Fora e principale attore della candidatura a sindaco dell’attuale primo cittadino Andrea Sisti – lascia quella che formalmente, come da lui più volte ricordato, è una associazione e non un partito politico e annuncia l’ingresso ai Civici Umbri. L’annuncio è arrivato durante l’animato consiglio comunale di giovedì pomeriggio, su sollecitazione di vari consiglieri comunali di minoranza (a partire da Alessandra Dottarelli), dopo la chiusura di fatto del gruppo consiliare di maggioranza dei Civici X Spoleto.

Era stato lo stesso assessore Paroli, contattato da Tuttoggi.info, a confermare nei giorni scorsi l’ipotesi di una sua sospensione dal movimento di Andrea Fora – di cui non aveva apprezzato la virata verso il centrodestra – rivendicando però la pluralità di anime presenti nei Civici X. Ma tirato per la giacchetta – “ma non c’è stato nessun ultimatum” aveva sottolineato qualche giorno fa – alla fine nelle ultime ore ha scelto di lasciare il direttivo dopo poco più di una settimana dalla sua nomina. Non solo: in consiglio comunale ha ufficializzato il suo passaggio ai Civici Umbri, la nuova compagine civica, ma espressamente di centrosinistra, che vede tra i protagonisti proprio il sindaco spoletino Andrea Sisti. “Ho rinnovato la tessera associativa di Civici X a dicembre, pertanto per tutto il 2024 ne farò parte, ma prendo le distanze da Andrea Fora: io a Spoleto rimango nel centrosinistra e collaboro e credo in un progetto che sta portando avanti Andrea Sisti anche a livello regionale (Civici Umbri, ndr)”.

Durante il suo intervento davanti alla massima assise cittadina, Paroli ha anche dato stoccate all’opposizione, ribadendo che i problemi della città sono altri. Anche se le frizioni per la presenza dell’assessore nel direttivo di Civici X erano tutte interne alla maggioranza, tanto che era finito nel mirino anche dei socialisti, di cui di fatto sono espressione i consiglieri – passati giovedì al gruppo misto – Enzo Alleori e Donatella Loretoni.

E a questo proposito è bene fare il quadro della situazione, per chi si fosse perso alcuni passaggi. Giovedì pomeriggio, infatti, è ufficialmente sparito dal consiglio comunale il gruppo dei Civici X. Con Francesca Maso che ha annunciato la trasformazione della compagine in “Civici Umbri”, composta da lei, il consigliere Daniele Filippi ed il sindaco Andrea Sisti (cambio di denominazione sulla cui legittimità hanno espresso dubbi alcuni esponenti di minoranza). Mentre Alleori e Loretoni hanno ufficializzato il passaggio al gruppo misto, con Alleori come capogruppo. Una mossa che è apparsa ai più come la volontà di sdoppiare i capogruppo e che ha portato alla contromossa di Alessandra Dottarelli (Alleanza Civica) e Giancarlo Cintioli (Insieme per Spoleto) di passare anche loro nel gruppo misto per ‘scardinare’ il gioco. Perché così facendo, mancando un accordo tra i quattro neo consiglieri del misto, la carica di capogruppo è andata d’ufficio a Cintioli, il più votato alle amministrative (2.188 preferenze contro le 1.780 di Alleori).

Da segnalare anche il passaggio a Civici Umbri dell’assessore Manuela Albertella, anche lei eletta con Civici X anche se in lista in quota Italia Viva.