Civici, Blu saluta Renda: “Non siamo la costola di nessuno”

Saluto al vetriolo di Adriana Galgano che ribadisce le proprie posizioni di equidistanza

L’uscita di Francesca Renda da Blu e il movimento nella galassia centrista e civica provocano fibrillazioni. Così Adriana Galano, il riferimento di Blu, movimento politico a cui la Renda apparteneva, affida ad una breve nota il suo saluto, non privo di qualche venatura al vetriolo.

“Il nostro è un civismo autonomo”

“Da anni noi di Blu, lavoriamo per un civismo autonomo, portatore di visione e progettualità che non sia stampella dei partiti o mero fornitore di candidati – scrive l’ex parlamentare – Blu non è di sinistra, non è di destra, non è di centro ma si batte per le infrastrutture dell’Umbria, per l’innovazione, per l’utilizzo delle risorse europee, per connettere l’ Umbria al mondo e portarvi la nostra cultura millenaria. Non siamo schierati a priori ma scegliamo di volta in volta i candidati e i programmi che possano far fare un passo avanti nella costruzione della Bella Libera Umbria che noi sogniamo“.

“Non aderiamo a nessun partito”

“Non “aderiamo” ad altri partiti o schieramenti e non cerchiamo una “casa”, perché la nostra casa è la nostra splendida Umbria: appoggiamo le idee e la progettualità, non i partiti o gli schieramenti. E’ un approccio diverso rispetto a tanti altri movimenti civici che nascono già di area o che la cercano. Blu è nata per essere innovativa, non per far parte del branco. Blu è un luogo di libertà: abbiamo lavorato molto per rendere e mantenere Blu libera da vecchi schemi e continueremo a farlo“.

Gli auguri alla consigliera Renda

E sulla consigliera Renda: “la ringraziamo per il lavoro che ha svolto nel passato per Blu. A lei, al nuovo movimento civico di centro destra al quale ha aderito e alla nuova maggioranza di cui fa parte in Comune l’augurio di un proficuo lavoro nell’interesse della città e della regione“.