Città di Castello, 45enne trovato morto in casa: ipotesi malore

Era morto da almeno due giorni il 45enne ritrovato cadavere in casa, nell’appartamento di via Pietro Nenni. A scoprirlo i familiari che si erano allarmati, non avendo notizie per due giorni. Un malore sarebbe la causa della morte. L’appartamento era in ordine e non c’erano segni di violenza. A stabilire con certezza la causa sarà ora l’autorità giudiziaria. Sul posto nel momento del ritrovamento, anche i carabinieri di Città di Castello e il 118.