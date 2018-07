Città di Castello diventa protagonista di un quiz in prima serata

Inizia una nuova avventura televisiva che vede Città di Castello in primo piano. Si tratta della nuova trasmissione “City Quiz – Città di Castello”, in onda ogni giovedì sera alle ore 21 sul canale televisivo Dìtv, numero 89 del digitale terrestre, con copertura Umbria, Toscana e Alto Lazio.

Nella puntata in onda domani sera (giovedì 5 luglio), dalle 21, la concorrente in studio, vivace e creativa ragazza tifernate, dovrà rispondere ai vari quiz relativi al progetto Piazza Burri e a Città di Castello. Quando le domande apriranno questioni da approfondire, interverranno le interviste ai protagonisti. In questa prima puntata vedremo, tra gli altri, gli interventi del sindaco Luciano Bacchetta, del vicesindaco Michele Bettarelli e dell’assessore ai Lavori pubblici Luca Secondi.

La concorrente dovrà fare tesoro dei dettagli forniti dai prestigiosi ospiti e risolvere tutti i quiz che permetteranno di illustrare le ultime decisioni in merito ai progetti che riguardano l’attuale Piazza Garibaldi.

“Questo nuovo format permette di affrontare i temi di attualità locale in una chiave vivace e molto

popolare e ci consente di allargare la platea di persone disposte a seguire l’attualità legata alla propria città”,

commenta Thomas Freddi, curatore della trasmissione.

I telespettatori che volessero partecipare come concorrenti nelle prossime puntate possono prenotarsi al tel.075.9474972

