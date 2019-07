Città dell’Olio dell’Umbria, Irene Falcinelli riconfermata alla guida

share

Irene Falcinelli – assessora del Comune di Spello – resta alla guida delle Città dell’Olio dell’Umbria. A deciderlo all’unanimità è stata l’assemblea dei rappresentanti delle 19 Città dell’Olio dell’Umbria, riunitasi lunedì 15 luglio a Spello presso la Sala Petrucci del Comune, alla presenza del Presidente dell’Associazione nazionale Enrico Lupi e del Direttore Antonio Balenzano.

L’assessora del Comune di Spello è stata rieletta per acclamazione insieme al Vice Coordinatore Vicario Giuseppe Funari Consigliere Assessore di Montefranco e ai Vice Coordinatori Manuel Petruccioli Sindaco di Giano dell’Umbria e Michela Brunetti Consigliere delegato del Comune di Castel Ritaldi.

“Ringrazio i colleghi per la rinnovata fiducia – ha dichiarato Irene Falcinelli – il nostro impegno prosegue nella direzione tracciata in questi anni e cioè nella diffusione della cultura dell’olio tra i giovanissimi e nella costruzione di percorsi per dare slancio al turismo dell’olio nell’ottica della valorizzazione del nostro paesaggio olivicolo. Ci attendono sfide molto importanti a partire dalla “Camminata tra gli Olivi” e il concorso per le scuole “Olio in Cattedra”. Inoltre, quest’anno ricorrono i festeggiamenti per il 25esimo anniversario della nascita dell’Associazione nazionale Città dell’Olio. Saremo a Siena anche noi con una nutrita delegazione in questa significativa occasione di confronto e approfondimento”.

Le Città dell’Olio umbre sono: Arrone (TR), Bettona (PG), Bevagna (PG), Campello sul Clitunno (PG), Castel Ritaldi (PG), Castel Viscardo (TR), CCIAA di Perugia (PG), Ficulle (TR), Foligno (PG), Giano dell’Umbria (PG), Magione (PG), Montecchio (TR), Montefalco (PG), Montefranco (TR), Paciano (PG), Spello (PG), Spoleto (PG), Torgiano (PG) e Trevi (PG).

share

Stampa