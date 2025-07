Cinque "furbetti" dei rifiuti incastrati dalle fototrappole - Tuttoggi.info

Continua a portare i suoi frutti l’attività di monitoraggio ambientale da parte della Polizia Locale di Costacciaro per contrastare abbandoni e conferimenti impropri di rifiuti solidi urbani.

Negli ultimi giorni, grazie all’utilizzo di fototrappole, sono stati accertati 5 illeciti amministrativi commessi da cittadini residenti in altri Comuni, che conferivano i propri rifiuti nelle piazzole di raccolta proprio nel territorio di Costacciaro.

A seguito delle infrazioni, sono state emesse sanzioni da 150 euro ciascuna, in base alla normativa vigente sul corretto conferimento dei rifiuti urbani. Le fototrappole, installate nei punti più sensibili del Comune, si stanno rivelando uno strumento efficace per individuare i trasgressori e scoraggiare comportamenti incivili.

Il sindaco Andrea Capponi ha evidenziato l’importanza del lavoro di prevenzione e controllo, sottolineando l’impegno dell’amministrazione. “Abbiamo investito risorse significative nell’acquisto di nuovi dispositivi elettronici per garantire un controllo sempre più preciso”, ha dichiarato.

Secondo il primo cittadino, l’attività sanzionatoria sta dando risultati concreti. “Le multe dimostrano che l’azione intrapresa è efficace e serve a far rispettare il principio di territorialità, evitando che il nostro comune diventi punto di raccolta per chi non ne ha diritto”.