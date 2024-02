Cinghiali, “compagnia” per colazione e per pranzo: ora sono un problema VIDEO

Da L'perugino n'guastito nuovo video con gli animali a Pian di Massiano, ormai stazionano pericolosamente vicino agli svincoli

Dopo i cinghiali avvistati all’ora di colazione vicino a Menchetti, adesso spunta il video de L’perugino n’guastito con due esemplari di fronte al Roadhouse.

Ma al di là dell’ironia nel vedere i cinghiali di fronte ad una nota catena di ristoranti, il punto in cui si trova, nella bretella di Pian di Massiano, sta destando allarme per la sicurezza. In quel tratto di strada, infatti, oltre alla viabilità ordinaria, transitano i bus turistici dalla vicina area di sosta a loro dedicata. Per non parlare delle auto della polizia che escono dalla Questura poco distante.

Ma ormai, come testimoniano tanti video, dalla zona del percorso verde ormai i cinghiali si sono spinti a ridosso della strada, in cerca di cibo vicino ai cassonetti dei numerosi locali della zona.