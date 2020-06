Cinghiali a Collestrada, intervento della squadra di cacciatori

In corso l’intervento per abbattere i tre cinghiali avvistati in questi giorni a Collestrada, nel parcheggio della scuola e sulla strada che costeggia la E45. Una presenza potenzialmente molto rischiosa, soprattutto per le auto in transito in quel tratto.

Le segnalazioni dei residenti

Gli avvistamenti e le segnalazioni dei residenti hanno attivato la procedura, con l’Atc che ha incaricato la squadra di cacciatori per gli abbattimenti, in sicurezza.

La zona è stata interdetta al transito delle persone e delle auto da parte delle forze dell’ordine, per consentire appunto alla squadra di cacciatori di procedere agli abbattimenti dei cinghiali senza pericoli.

Danni all’agricoltura e incidenti

In Umbria l’elevata presenza di cinghiali sta diventando un problema. Con diversi incidenti lungo le strade e tanti danni all’agricoltura. Come denunciato dalle associazioni degli agricoltori. Ai quali, con le nuove regole, la Regione consente di sparare (ovviamente se in possesso di licenza di caccia) in caso di mancato tempestivo intervento da parte degli Atc. Pratica che ha avuto il via libera dalla Prefettura anche durante l’emergenza Coronavirus.

L’Atc 1, d’altro canto, ha chiesto alla Regione ulteriori fondi per far fronte al pagamento dei danni causati dai cinghiali alle colture agricole. Altrimenti, l’alternativa è aumentare le quote a carico dei cacciatori. Ipotesi contro la quale si è espresso il direttivo comunale di Perugia di Federcaccia.

(Notizia in aggiornamento)