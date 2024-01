"Cinema e letteratura", una rassegna di proiezioni, incontri e dibattiti a Orvieto - Tuttoggi.info

Fili conduttori della programmazione 2024 saranno il cinema e le opere letterarie. Diversi, infatti, sono i film tratti da romanzi o altri testi.

“Cinema e letteratura” è il nuovo titolo della rassegna di proiezioni, incontri e dibattiti che si terrà nella Sala Eufonica della Nuova Biblioteca Pubblica “L. Fumi” di Orvieto.

Fili conduttori della programmazione 2024 saranno il cinema e le opere letterarie. Diversi, infatti, sono i film tratti da romanzi o altri testi.

Si inizia lunedì 29 gennaio alle 18.00 con il dialogo tra Marck Ulano e Silvia Pezzopane. Ulano è un production sound mixer, ovvero cattura la diffusione dei suoni sul set o nelle location di produzioni cinematografiche e televisive. Un lavoro di grande delicatezza e responsabilità che ha fatto guadagnare a Mark Ulano un Oscar per il Miglior Sonoro nel 1997 per il film “Titanic”. La sua vicinanza al mondo degli Oscar è ulteriormente confermata dalla collaborazione all’ultimo film di Martin Scorsese, “Killers of the Flower Moon”, che ha ricevuto 10 nomination agli Oscar 2024. Silvia Pezzopane, invece, è una giovate critica cinematografica orvietana che collabora da diversi anni con riviste specializzate sul cinema. L’incontro sarà un’occasione per analizzare, discutere sui film candidati agli Oscar.

Venerdì 9 febbraio

Venerdì 9 febbraio, sempre alle 18.00, verrà presentato l’ultimo volume di Guido Barlozzetti “Barbie e Hirayama nel cinema del 2023”, un testo su alcuni film dell’anno 2023 suddivisi in agili schede, che evidenziano l’amore dell’autore verso l’arte del Cinema nonché la sua competenza, già ampiamente manifestata in altri incontri.

“Le ali della libertà”

L’ultimo incontro di questo primo ciclo è previsto per giovedì 15 febbraio alle 18.00 con la proiezione “Le ali della libertà” di Frank Darabont, tratto dal libro di Stephen King Rita “Hayworth e la redenzione di Shawshank”. A presentare e commentare il film Cristiano Castaldi, regista e fotografo, che guiderà i partecipanti alla visione del film.

L’ingresso è gratuito. La prenotazione è obbligatoria inviando un messaggio WhatsApp al numero 331 230 9032 oppure una email a biblioteca@comune.orvieto.tr.it