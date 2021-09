Cieli sereni, con qualche nuvola | Meteo del 3 settembre - Tuttoggi

Temperature minime stabili o in calo al nord e Sardegna, in aumento altrove; massime stabili o in calo su Isole e regioni tirreniche, in aumento altrove.

Tempo in prevalenza stabile nel corso delle ore diurne in Umbria con nuvolosità diffusa su gran parte della regione al mattino e al pomeriggio; precipitazioni attese in serata, più asciutto sui settori orientali.

Più in generale al Centro, al mattino tempo stabile con cieli in prevalenza sereni e nuvolosità sui settori tirrenici. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutte le regioni, con isolate piogge sulle coste Toscane. In serata ancora qualche pioggia in Toscana e variabilità asciutta altrove. Piogge in estensione nella notte a tutte le regioni tirreniche.

Al mattino locali addensamenti al nord-ovest con qualche pioggia sulle Alpi Piemontesi; sereno altrove. Al pomeriggio piogge sparse sulle regioni di nord-ovest, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata cieli poco o irregolarmente nuvolosi al settentrione, con residue piogge su Liguria e Alpi occidentali.

Al mattino nubi sparse e precipitazioni su Sardegna e Sicilia, sereno sul resto del Sud. Al pomeriggio ancora piogge sparse sulla Sardegna e sui rilievi della Sicilia, stabile altrove con nuvolosità in aumento sui settori tirrenici. In serata tempo asciutto con nuvolosità variabile, residue piogge sulla Sardegna settentrionale.

Temperature minime stabili o in calo al nord e Sardegna, in aumento altrove; massime stabili o in calo su Isole Maggiori e regioni tirreniche, in aumento altrove.

A cura del www.centrometeoitaliano.it