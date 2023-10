Ciconia, manutenzione straordinaria alla rete idrica il 2 novembre - Tuttoggi.info

Il Sii informa che sono in programma lavori di manutenzione straordinaria alla rete idrica nel Comune di Orvieto (località Ciconia) giovedì 2 novembre dalle 9 alle 16

Il Sii informa che sono in programma lavori di manutenzione straordinaria alla rete idrica nel Comune di Orvieto (località Ciconia) giovedì 2 novembre dalle 9 alle 16. Il cantiere interesserà Via dei Gelsi, Via dei Tigli, Via dei Rosmarini, Via dei Viburni, Via dei Corbezzoli, Via dei Meli, Via dei Ciliegi, Via dei Peschi, Via dei Peri, Via dei Cornioli, Via delle Mimose, Via dei Fiordalisi, Largo delle Mimose, Località Poggente, Località La Svolta, Località S. Giorgio, Località Sette Martiri.

Durante l’intervento potrebbero verificarsi intorbidimenti dell’acqua, accompagnati da fenomeni di temporanea mancanza o carenza idrica localizzata. Nel rispetto della normativa e tenendo conto delle esigenze dei cittadini, delle attività economiche e dei servizi pubblici delle zone interessate, sono state effettuate le necessarie comunicazioni preventive. Il Sii metterà a disposizione un servizio potenziato di contact center al numero 800.913.034, da telefono fisso e da mobile.