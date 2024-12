Ciclista si infortuna a Collicello di Amelia, interviene l'elisoccorso | Foto e video - Tuttoggi.info

È stato necessario l’intervento dell’elisoccorso “Nibbio” per soccorrere un ciclista rimasto ferito dopo essere caduto con la mountainbike in una zona impervia. L’incidente è avvenuto nei boschi di Collicello di Amelia – non distante dallo Speco di San Francesco – nella tarda mattinata di giovedì 26 dicembre.

Sul posto i vigili del fuoco di Amelia, il personale del Soccorso Alpino e Speleologico dell’Umbria ed il 118. Dopo essere stabilizzato sul posto, il ciclista è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Terni.