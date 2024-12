Alle 15:25 i Vigili del fuoco di Perugia, in assetto SAF (Speleo Alpino Fluviale), sono intervenuti per il recupero di una ciclista rimasta ferita a seguito di una caduta su un sentiero impervio, nella zona di Perugia vecchia, vicino Castel Leone Deruta.

La persona, stabilizzata sul posto, è stata trasportata con la barella toboga fino all’autolettiga del 118, per essere trasferita in codice giallo all’Ospedale di Perugia per le cure necessarie.