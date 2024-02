Ciclista centra buca in discesa e cade, ricoverato in gravi condizioni - Tuttoggi.info

L'incidente è avvenuto davanti al cimitero di San Giustino, il 47enne ha riportato diversi traumi ed è in Rianimazione a Perugia (prognosi riservata)

Brutto incidente, ieri pomeriggio (3 febbraio), in via Anconetana, la “strada del cimitero” di San Giustino, dove un ciclista 47enne del posto è rovinosamente caduto a terra dopo aver preso in pieno una buca.

L’uomo sarebbe incappato, in discesa, in un avvallamento presente ormai da tempo al centro della strada, proprio all’altezza dell’ingresso del cimitero. Il cerchione anteriore della bici né è infatti uscito piegato in due.

L’impatto con l’asfalto è stato devastante e il ciclista – che peraltro era quasi ritornato a casa – ha riportato diversi traumi a testa, naso, zigomo, sterno e costole. Sul posto è subito intervenuta una ragazza – infermiera – per il primo soccorso in attesa dell’arrivo di 118 e carabinieri.

L’ambulanza ha portato subito il ferito all’ospedale di Città di Castello ma, date l’importanza delle lesioni riportate, il 47enne è stato trasferito al Santa Maria della Misericordia di Perugia, dov’è tuttora ricoverato in Rianimazione in gravi condizioni e in prognosi riservata.