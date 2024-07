Ciclismo su strada, a Gualdo Tadino dal 25 al 28 luglio il Giro dell'Umbria - Tuttoggi.info

L’evento è organizzato da MC2Bike del presidente Marco Cassetta in collaborazione con i comitati umbri FCI e CSEN

Dopo anni di assenza tornerà in scena nella città di Gualdo Tadino, dal 25 al 28 luglio 2024, il Giro dell’Umbria, gara a tappe di ciclismo su strada. L’evento è organizzato da MC2Bike del presidente Marco Cassetta in collaborazione con i comitati umbri FCI e CSEN, sotto il patrocinio di Regione Umbria e dei Comuni di Gualdo Tadino, Fossato di Vico e Gubbio.

L’iniziativa è stata presentata nei giorni scorsi presso la Sala Consiliare del Municipio di Gualdo Tadino, con la presenza del Sindaco, Massimiliano Presciutti, dell’Assessore alla Cultura, Gabriele Bazzucchi, del Presidente CSEN Fabrizio Paffarini, del presidente MC2Bike Marco Cassetta e degli organizzatori della gara Enrico Bianchi, Carlo Crocetti e Leonardo Presta.

“Ringrazio tutti coloro che hanno voluto questo importante evento a Gualdo Tadino – ha sottolineato il Sindaco, Massimiliano Presciutti – e che era assente in Umbria da diversi anni. Grazie quindi agli organizzatori che hanno pensato di organizzare questa corsa ciclistica di 4 tappe nella nostra città e nel territorio circostante. Hanno svolto un lavoro straordinario e sono certo che sarà oltre che una bellissima iniziativa sportiva ciclistica, anche un’importante vetrina promozionale Gualdo Tadino, visto che arriveranno atleti con famiglie al seguito anche da fuori regione e soggiorneranno qui. I presupposti sono dunque ottimi per far si che ci siano 4 giornate di sport in un’atmosfera piacevole e di festa”.

La kermesse è rivolta alle categorie ciclistiche amatoriali maschili e femminili. Quattro saranno le tappe con partenza e arrivo nella città di Gualdo Tadino. Ed attualmente sono già oltre 80 i partecipanti, provenienti da tutta Italia, da nord a sud.

“Ringrazio l’Amministrazione Comunale – ha dichiarato il Presidente MC2Bike Marco Cassetta – per il supporto dato e aver presentato qui in Municipio questa iniziativa. Sono orgoglioso come ciclista di rivedere nella nostra città, dopo anni di assenza, il Giro dell’Umbria”.

Il Giro dell’Umbria partirà giovedì 25 luglio con il cronoprologo a squadre presso la pista ciclabile “Adolfo Leoni” che assegnerà le maglie di leader di ogni categoria. Venerdì 26 sarà la volta della gara a circuito, da ripetere tredici volte, che si svolgerà presso la Zona Industriale di Gualdo Tadino. Sabato 27 i corridori si daranno battaglia nella gara in linea denominata “Ghigiano antiorario” che toccherà i comuni di Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Gubbio e Valfabbrica della lunghezza di 78 km e con 970 metri di dislivello. Domenica 28 la kermesse terminerà con la Cronoscalata dell’Ascensione, che porterà i corridori da Gualdo Tadino a Valsorda con una salita di 6,3 km, al termine della quale verranno decretati i vincitori del Giro dell’Umbria 2024. La premiazione finale di svolgerà presso la Sagra della Tagliatella di Cartiere alla presenza della autorità istituzionali.

“Senza dubbio è complicato organizzare un evento di questo genere – ha concluso Enrico Bianchi – ma quando c’è tanta passione per uno sport come il ciclismo, alla fine tutto riesce al meglio e diventa più facile farlo. La gara di snoda su quattro tappe, ognuna con differenti caratteristiche, tra le quali troviamo anche il suggestivo arrivo a Valsorda. In palio ci sono quattro maglie: azzurra per il miglior velocista, giallo fluo per il miglior scalatore, rossa per il miglior giovane e verde, la più importante, per il vincitore del Giro. Si è scelto il colore verde perché il verde rappresenta le nostre montagne, verde come il cuore dell’Italia, verde come l’Umbria”.

Alla conclusione di ogni tappa verranno premiati i primi atleti di ogni categoria con l’assegnazione delle maglie di leader. Il Giro dell’Umbria sarà un’occasione per vivere, ammirare e gustare le bellezze naturalistiche, artistiche ed enogastronomiche del cuore verde d’Italia.

Per info su regolamento, iscrizioni, ospitalità e contatti consultare il link www.girodellumbria.it o visitate la pagina Facebook.