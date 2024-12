CIAC di Foligno: aperture straordinarie per tutte le festività natalizie. Ultimi giorni per la mostra di Verna - Tuttoggi.info

Aperture straordinarie durante le festività in entrambi i poli del CIAC di Foligno, dove sarà possibile visitare la mostra in corso “Claudio Verna. La profondità nella superficie” e l’opera Calamita Cosmica di Gino de Dominicis. Dal 26 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 il Centro Italiano Arte Contemporanea e l’Ex Chiesa della Santissima Trinità in Annunziata saranno aperti con il seguente orario: 10.30-13; 15.30-18, mercoledì 1 gennaio solo pomeriggio ore 15.30-18.

Claudio Verna, classe 1937, è figura chiave e fondatore del movimento artistico “Pittura Analitica”. La mostra al Centro Italiano Arte Contemporanea, a cura di Italo Tomassoni, presenta le sue pitture che si distinguono per un’espressività matura, caratterizzata da estremo rigore e intenso abbandono emotivo. Protagonista assoluto dei dipinti di Verna è il colore e la sua capacità di assumere i valori massimi della saturazione e della luce. La mostra è promossa e sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno; l’organizzazione è realizzata in collaborazione con Maggioli Cultura e Turismo.

A destare sempre grande fascinazione di grandi e bambini è la ‘Calamita Cosmica’ di Gino de Dominicis, la scultura protagonista nell’Ex Chiesa della Santissima Trinità in Annunziata. Il monumentale scheletro, realizzato nel 1988, stupisce per le sue dimensioni: ventiquattro metri di altezza per quattro metri di larghezza, con becco di uccello in sostituzione del naso e un’asta dorata nella sua mano a rappresentare una calamita che scandisce il tempo.

A gennaio, inoltre, sono previsti anche due appuntamenti.

Venerdì 10 gennaio, alle ore 18, presso l’Ex Chiesa della Santissima Trinità in Annunziata si terrà la visita guidata al trittico di Giovanni di Corraduccio, recentemente acquisito dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno. La visita, a cura di Marta Onali, è ad ingresso gratuito.

Domenica 12 gennaio, alle ore 18, è in programma il finissage della mostra di Claudio Verna con visita guidata a cura di Davide Ferri.

Gli spazi del CIAC e dell’Ex Chiesa della Santissima Trinità in Annunziata sono visitabili con biglietto unico.

Per informazioni: tel. 366.6635287 – e-mail: info@ciacfoligno.it – www.ciacfoligno.it

Luogo: CIAC Foligno, Via del Campanile, 13, FOLIGNO, PERUGIA, UMBRIA