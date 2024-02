"Ci sono 12 bombe nella scuola", paura alla Mazzini di Terni - Tuttoggi.info

Allarme bombe a scuola rientrato dopo sopralluogo di Squadra Volante e Digos. Scuola evacuata per alcuni minuti, poi la ripresa delle lezioni

Una telefonata anonima, con voce femminile e accento italiano, ha creato una situazione di panico e paura all’interno della scuola elementare “Mazzini” di Terni, già ‘vittima’ di un consistente furto di apparecchiatura informatica nei giorni scorsi: “Ci sono 12 bombe all’interno della scuola” – ha comunicato l’ignota voce al centralino della scuola alla prima ora di oggi 7 febbraio. Ovviamente subito si è attivato un piano di emergenza per evacuare la scuola e mettere in sicurezza i piccoli alunni e tutto il personale presente nei locali del plesso scolastico. Sul posto. oltre alla Polizia Locale, è giunta anche la Polizia di Stato con Squadra Volante e Digos, che hanno coordinato le operazioni di verifica dell’eventuale presenza di ordigni. Dopo un accurato sopralluogo l’allarme è rientrato e nessuna bomba è stata rinvenuta all’interno della scuola. Tutta la comunità scolastica ha così potuto far rientro nei locali della “Mazzini” e le lezioni sono regolarmente riprese.