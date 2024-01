Terni, furto a scuola: rubati tablet e pc - Tuttoggi.info

Furto nella scuola "Mazzini", ignoti entrano nei locali della scuola e rubano dispositivi informatici. Indaga la Polizia

Un bottino piuttosto ingente quello raccolto da alcuni ignoti che, nella notte tra domenica e lunedì scorsi, si sono introdotti nei locali della scuola Mazzini, da dove hanno asportato una trentina di tablet e un pc, dispositivi in uso agli studenti per attività didattiche rinchiusi in uno speciale armadietto. La notizia è riportata dal Corriere dell’Umbria. Ad accorgersi del furto sono stati gli impiegati della scuola, quando lunedì 29 gennaio sono riprese le attività scolastiche dopo il fine settimana. Immediata la segnalazione alle forze dell’ordine e la denuncia alla Polizia di Stato che indaga sulla vicenda.