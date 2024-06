Chiusure elettorali, tutti in piazza della Repubblica

Dopo i sortaggi di giovedì, stasera chiude in piazza della Repubblica la campagna elettorale per le amministrative 2024.

Tutti in piazza della Repubblica per le chiusure della campagna elettorale. Dopo mesi di scontri, di confronti e di propaganda, si va verso il rush finale. Stasera sarà il palcoscenico di piazza della Repubblica la location dei comizi elettorali.

Gli orari

Ieri i sorteggi hanno deciso l’ordine e il periodo che spettava a ciascuna lista: 12.15-13 per Alleanza Verdi Sinistra; 13.15 – 14 Per Foligno; 14.15-15 Alternativa Popolare; 15.15 – 16 Partito democratico; 16.15 – 17 Fratelli d’Italia; 17.15 – 18 Movimento cinque stelle; 18.15 – 19 Impegno civile; 19.15 – 20 Forza Italia; 20.15 – 21 Lega; 21.15 – 22 Zuccarini sindaco; 22.15 – 23 Più in alto – Foligno civica; 23.15 – 24 Foligno in Comune.

I comizi

Alla luce di questa estrazione Enrico Presilla chiuderà alle 18.15 insieme a Stefano Bandecchi. Stefano Zuccarini e il centrodestra si ritroverà in piazza della Repubblica a partire dalle 19.15. Con Zuccarini annunciata la presidente della Regione Donatella Tesei e i parlamentari umbri. Mauro Masciotti arriverà in piazza della Repubblica alle 23.15, dopo un momento conviviale organizzato nella sede del Comitato.