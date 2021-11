Chiusura banche, mozione bipartisan: “Serve inversione di tendenza”

Il documento approderà in aula alla prima riunione utile

Mozione bipartisan da parte della Seconda commissione contro la raffica di chiusure delle filiali di banca Intesa Sanpaolo sul territorio. Il documento approvato martedì 23 novembre “impegna sindaco e giunta a farsi portavoce, insieme ai sindaci dei territori più colpiti, del malcontento in merito alle chiusure e a chiedere alla direzione dell’istituto bancario di rivedere le decisioni“.

Nuove aperture

Nel documento anche la richiesta di coinvolgimento dei parlamentari eletti nella circoscrizione e di “favorire nuove aperture attraverso contatti istituzionali con le banche che operano in regione“.

Il quadro della chiusura delle banche

Intesa infatti intende chiudere tre filiali entro l’anno. Vescia, con tre dipendenti, è già chiusa. Le prossime saranno quella di via Palombaro, con 12 dipendenti per oltre 5mila abitanti e quella di Sportella Marini, dove lavorano 4 dipendenti per 2.300 utenti. Il documento licenziato dalla commissione approderà in aula alla prima riunione utile.