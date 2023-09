Chiuso con successo il programma degli eventi estivi a Borgo Cerreto - Tuttoggi.info

Un ottimo successo è stato anche l’evento conclusosi lo scorso week-end nella frazione di Ponte: PONTE LONGOBARDA.

Si è appena concluso per l’Associazione Pro-Loco Borgo Cerreto-Ponte un agosto pieno di successi ed emozioni che ha permesso a numerosi turisti e visitatori di entrare a contatto con le bellezze storico. Culturali e naturalistiche di questi luoghi, nonché le prelibatezze enogastronomiche.

Dopo i numeri da record raggiunti per la Sagra del fungo e della trota del Fiume Nera a Borgo Cerreto, dove protagonista indiscussa è stata la signora trota del Fiume Nera che la Pro Loco Borgo Cerreto-Ponte ha voluto per la prima volta valorizzare facendola divenire il primo prodotto tipico del territorio, un ulteriore successo è stato l’evento conclusosi lo scorso week-end nella frazione di Ponte: PONTE LONGOBARDA.

L’evento, organizzato da Comune di Cerreto di Spoleto in collaborazione con l’Associazione Pro Loco Borgo Cerreto – Ponte APS, l’ASBUC Ponte, l’Associazione Nahar e l’Associazione Pro-Cerreto ha richiamato con i sui deliziosi piatti, un numero elevatissimo di turisti e visitatori che sono rimasti colpiti ed ammaliati dalle bellezze della piccola frazione di Ponte, il cui borgo storico poco conosciuto, presenta degli scorci e dei panorami da mozzare il fiato. Di grande successo, con un numero di adesione che hanno superato i 30 partecipanti, il trekking da Ponte alla frazione di Rocchetta ed il laboratori di riconoscimento erbe a cura di Zafferano e Dintorni.

Protagonisti dell’evento sono state le degustazioni dei produttori locali che hanno aderito alla misura 19.2 del Gal Valle Umbra e Sibilini ma in primis l’importanza della frazione come antico gastaldato longobardo.

Ponte, infatti ha affermato lo storico locale e guida turistica Sebastiano Torlini, “potrebbe essere l’unica rocca longobarda in Italia e merita di approfondire gli studi e di attirare l’attenzione delle università per iniziare un importante operazione di scavo”. E la ASBUS PONTE, ente gestore dell’uso civico ove è ubicata la rocca è pronta a presentare progetti e reperire risorse per dar vita ad un’insieme di azioni che potrebbero portare questo piccolo borgo a diventare uno dei borghi della Valnerina a maggiore vocazione turistica.

L’Associazione Pro-Loco Borgo Cerreto-Ponte APS, ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione delle iniziative e vuole evidenziare che l’unione fa davvero la forza, come dimostrato dalla collaborazione dei volontari provenienti da tutte le frazioni per l’evento PONTE LONGOBARDA.

Per info e aggiornamenti www.facebook.com/proloco.borgocerretoponte

Foto dalla Pro Loco Borgo Cerreto-Ponte APS