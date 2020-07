Chiostri Acustici e non solo, 10 appuntamenti tra Umbria e Toscana | Programma - Tuttoggi

E’ stata presentata questa mattina (martedì 21 luglio) la 7^ edizione di Chiostri Acustici tra Umbria e Toscana, iniziativa promossa dal Museo diocesano di Città di Castello e dai 10 Comuni coinvolti.

Dopo il consenso ottenuto nelle precedenti edizioni quest’anno ci saranno anche numerose novità. La prima riguarda l’adesione al progetto di un nuovo Comune della Regione Toscana, quello di Anghiari, che si aggiunge a Monterchi e Sansepolcro. Altro elemento innovativo – ha precisato Catia Cecchetti, ideatrice dell’appuntamento culturale – concerne la programmazione: non solo concerti (di musica classica, pop, lirica) ma anche spettacoli teatrali, recital e passeggiate. L’ultima novità riguarda gli spazi scelti per la realizzazione degli eventi: non solo i chiostri dell’Altotevere umbro-toscano ma anche ville, castelli, anfiteatri e piazze.

L’evento si svolgerà nei mesi di luglio e agosto, con 10 appuntamenti culturali destinati a turisti e cittadini. Alla presentazione erano presenti oltre al Vescovo Domenico Cancian e a molti musicisti, Diego Brillini (consigliere Monte Santa Maria Tiberina), Manuela Malatesta (assessore alla Cultura di Monterchi), Vincenzo Tofanelli (assessore alla Cultura di Città di Castello), Stefania Cruciani per Montone, Federica Radicchi (assessore alla Cultura di Pietralunga), Milena Ganganelli Crispoltoni (assessore alle Cultura di San Giustino), Valentina Cirignoni (consigliere di Citerna), Gabriele Marconcini (assessore alla Cultura di Sansepolcro) e Claudia Fagnucci (consigliere di Umbertide).

Programma

Luglio

L’accesso agli eventi in programma sarà regolamentato secondo il protocollo anti Covid DPCM 14/07/2020. Il primo appuntamento si terrà a Monte Santa Maria Tiberina, nella Piazza del Castello, giovedì 23 luglio alle ore 21: Fellini Rimini Ensemble – Quando la musica crea il sogno. Ad esibirsi Patrizia Scarponi (violino), Fabio Battistelli (clarinetto), Claudio Casadei (violoncello) e Benedetto Franco Morri (pianoforte).

Il secondo evento vedrà come cornice Piazza Umberto I a Monterchi sabato 25 luglio, alle ore 21: Da Vivaldi-Mozart-Pachelbel-Bizet, i celebri brani della Classica con il Quartetto OIDA – Orchestra Instabile Di Arezzo, Lorenzo Rossi e Serena Burzi (violini), Erika Capanni (viola) ed Elisa Pieschi (violoncello). Il terzo appuntamento si terrà a Città di Castello, nel Chiostro del Museo Diocesano, giovedì 30 luglio, alle 21: La Musica per ricostruire – Gli effetti benefici dell’arte, grazie al Trio Musa della Scuola Comunale di Musica “G. Puccini” di Città di Castello composto da Mirco Taschini (oboe), Edoardo Filippi (fagotto) e Claudio Capanni (clarinetto).

Venerdì 31 luglio alle 21, il concerto si terrà a Montone nel Chiostro di San Francesco: Care amorose stelle – Arie antiche con Stefania Cruciani (voce) e Agnese Gatto (clavicembalo).

Agosto

Il quinto evento avrà come cornice l’Anfiteatro del Monumento al Partigiano a Pietralunga e si svolgerà sabato 1 agosto alle 21: Note di colore – Concerto per tromba con l’Orchestra Stefano Ray Band e il Maestro Stefano Saggini. Nel Comune di San Giustino si esibirà il Quartetto Cherubini in concerto a Villa Graziani venerdì 7 agosto alle 21 con Simone Brusoni (sax soprano), Adele Odori (sax contralto), Leonardo Cioni (sax tenore) e Ruben Marzà (sax baritono).

Il settimo evento vedrà come spazio Piazza Scipione Scipioni a Citerna, domenica 9 agosto, alle 18, con Musica nel borgo: suoni dal ‘700 e ‘800. Si esibiranno il Duo Archè con Tommaso Bruschi (violoncello) e Silvia Alessio (violino). Ad Anghiari l’appuntamento è previsto per domenica 16 agosto con Una passeggiata nella storia – I Luoghi della Battaglia di Anghiari: il punto di ritrovo è la Piazza Mameli, alle ore 17.30: la prenotazione è obbligatoria, con quota di iscrizionebattaglia@anghiari.it – tel. 0575 787023.

Il nono e penultimo appuntamento si terrà a Sansepolcro nel Chiostro di Santa Chiara, giovedì 20 agosto alle 21: Lo Stile Italiano nella Musica Barocca dove è in programma il Concerto degli allievi del Conservatorio Morlacchi di Perugia con Direttore M° Salvatore Dell’Atti, promosso da Laboratori Permanenti in collaborazione con Centro Studi Musicali Valtiberina. E’ prevista biglietteria: laboratoripermanenti.promotion@gmail.com – 379 1253567.

Il decimo e ultimo concerto vedrà il Chiostro di San Francesco ad Umbertide come suggestiva cornice per l’evento Armonie dal chiostro, venerdì 21 agosto alle 21, dove si esibiranno I Concertisti: Gianfranco Contadini, Sara Bonucci (violini), Irene Mambrini (viola), Tommaso Bruschi (violoncello), Moreno Piccioloni (chitarra), Liliana Marcella (nacchere) e Fabio Battistelli (clarinetto). Per informazioni sull’intero programma: 075 8554705 o museo@diocesidicastello.it