Champions, la Sir vince in rimonta in Turchia 3-1

A metà del terzo set si rompe l’equilibrio a favore dei Block Devils, che passano in vantaggio chiudendo 25-20.

Nel quarto set Perugia si porta sul +3, ma deve respingere i tentativi di rimonta dei turchi, che si arrendono 25-23 sull’attacco vincente di Semeniuk.

I numeri raccontano un grande equilibrio (7 ace dello Ziraat contro 8 di Perugia, 7 muri turchi contro 8 bianconeri, 45% in ricezione di Ankara contro 37% della Sir), con i Block Devils superiori in attacco: 57% di squadra contro 47% dello Ziraat.

Torna Leon dal primo pallone dopo l’infortunio in Supercoppa e ne mette 18 col 50% in attacco e 3 ace, ma l’Mvp è tutto per Rychlicki miglior realizzatore dei suoi con 21 palloni vincenti, 2 ace, 1 muro ed il 69% in attacco (100% su 6 attacchi nel terzo set). Buona la prova di Solè al centro (9 punti con 4 muri), efficaci gli ingressi a gara in corso per Semeniuk, Russo e Colaci.

Punteggio pieno dunque per la Sir Sicoma Monini Perugia nella Pool E dopo due turni. Domani si torna in Italia perché domenica è tempo di big match di Superlega con Trento che arriva al PalaBarton.

Ziraat Bank Ankara – Sir Sicoma Monini Perugia 1-3

26-24; 22-25; 20-25; 23-25

ZIRAAT BANK ANKARA: Eksi 1, Ter Maat 23, Bulbul 5, Gunes 8, Atanasov13, Tunistra 10, Bayraktar (libero), Yatgin, Tokgoz (libero), Tosun. N.e.: Yucel, Firincioglu, Sahin, Gedik. All. Kavaz, vice all. Soysal.

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Giannelli 5, Rychlicki 21, Solè 9, Flavio 1, Plotnytskyi 6, Leon 18, Piccinelli (libero), Cardenas, Semeniuk 7, Colaci (libero), Russo 7. N.e.: Herrera, Mengozzi. All. Anastasi, vice all Valentini.

Arbitri: Roy Bensimon – Kenneth AroLE CIFRE – ANKARA: 15 b.s., 7 ace, 45% ric. pos., 19% ric. prf., 47% att., 7 muri. PERUGIA: 21 b.s., 8 ace, 37% ric. pos., 21% ric. prf., 57% att., 8 muri.