Champions, la Sir si fa rimontare 2 set ma vince in Spagna al tie break. - Tuttoggi.info

Avanti di 2 set, la Sir Siccome Monini Perugia vince al tie break l’andata in terra di Spagna della sfida ai quarti di finale della Champions League di volley maschile.
Avvio equilibrato nel primo set, con Perugia che prova a scappare e gli iberici che restano incollati, grazie alle giocate dell’inossidabile Jantorena e alla potenza di Bruno. Ma i Block Devils, sull’attacco di Plotnytskyi, trovano il primo set 25-23.
L’ucraino alza anche il muro, insieme a Ben Tara e al solito Russo, e per Perugia è agevole prendersi anche il secondo set (25-19) sul primo tempo di Crosato.
Ma nel terzo set arriva la risposta dei padroni di casa, che a metà della frazione trovano lo sprint vincente sotto i colpi di Spencer. Che sigla anche il punto del 25-23 nel quarto set che manda le due squadre al tie break.
Uno spareggio nel quale i Block Devils trovano il massimo vantaggio (+8) con l’ace di Plotnytskyi che sembra chiudere i giochi. Ma la coppia Juantorena – Spencer riporta sotto gli spagnoli, che si arrendono solo sul 15-13 siglato da Ben Tara.
Per una vittoria sofferta, ma fondamentale, per Perugia.
Tabellino
Guaguas Las Palmas- Sir Sicoma Monini Perugia 2-3
23-25,19-25, 25-21, 25-23; 13-15
(foto Sir Volley)