Cessione Hoist (ex Maran) a System House. Sindacati: soddisfatti, ora incontro in Regione - Tuttoggi.info

Confermati livelli occupazionali e retribuzioni. Il 20 giugno il tavolo in Regione

Si dichiarano soddisfatte le sigle sindacali che ieri mattina, 4 giugno, hanno preso parte al tavolo nazionale per espletare la cessione tra la Hoist Italia Srl (ex Maran) e la System House Srl. E’ quanto si apprende da una breve nota sindacale con cui le parti sociali annunciano la conferma di “tutti i livelli occupazionali della sede di Spoleto e il mantenimento delle condizioni economico-contrattuali dei singoli dipendenti”.

Il confronto sulla cessione, ovvero sull’ingresso della System, che Tuttoggi aveva annunciato lo scorso 23 maggio, seguirà nei prossimi a livello locale anche se c’è molta attesa per quello presso la Regione Umbria “fissato per il prossimo 20 giugno alle 10 per continuare il confronto tra le parti”.

“Le organizzazioni territoriali e la Rsa” conclude la nota “esprimono soddisfazione e auspicano che i segnali di oggi portino ad un accordo soddisfacente per tutte le lavoratrici e i lavoratori”.