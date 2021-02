Cerreto di Spoleto, 400 euro per chi adotta un cane in canile - Tuttoggi

Le iniziative per il Comune di Cerreto di Spoleto per incentivare l'adozione dei cani in canile ma anche per adottarli a distanza

Quattrocento euro di contributo per coloro che adotteranno un cane custodito presso il canile convenzionato. L’iniziativa è del consiglio comunale di Cerreto di Spoleto, che ha approvato il nuovo regolamento per la concessione di contributi per l’affidamento e l’adozione dei cani randagi.

Il testo – pubblicato sul sito dell’Ente – prevede la possibilità di adottare un cane randagio/vacante rinvenuto nel territorio comunale e custodito nel canile convenzionato con l’Ente ricevendo un contributo di 400 euro una tantum.

Animali di Cerreto di Spoleto nel canile convenzionato di Bastia

Gli animali a carico dal Comune di Cerreto di Spoleto sono attualmente ospitati presso l’Allevamento e Pensione Del Picchio di Brugia Marinella sito in frazione Costano n. 100, Bastia Umbra (PG).

Adozione di cani a distanza

Inoltre, il Regolamento prevede anche la possibilità, per privati ed Enti, di adottare un cane “a distanza”, versando un contributo minimo di 30 euro a trimestre, contribuendo al benessere dell’animale.

Per maggiori informazioni, è possibile visitare la pagina del sito istituzionale del Comune al seguente indirizzo: https://comune.cerretodispoleto.pg.it/adotta-un-cane/ o chiamare il seguente numero 0743/91231