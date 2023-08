Cerimonia a Terni a 80 anni dal bombardamento - Tuttoggi.info

La cerimonia inizierà con una messa a San Francesco, quindi alle 10,29 il clou delle iniziative in via Lanzi

Il Comune di Terni, nell’anniversario degli 80 anni, ricorda il bombardamento dell’11 agosto 1943 e aderisce alla cerimonia di commemorazione delle vittime.

Alle 9.45 al santuario di San Francesco la messa a suffragio di tutte le vittime dei bombardamenti e per la pace, celebra il vicario generale don Salvatore Ferdinandi. Alle 10.29 (ora in cui avvenne il bombardamento di 80 anni fa) in via Lanzi, è previsto l’inizio della cerimonia ufficiale di commemorazione, alla presenza delle autorità cittadine, con deposizione di una corona presso il monumento in memoria e rintocchi delle campane. Infine, alle 11 al cimitero civico ci sarà la deposizione di una corona presso il monumento a ricordo dei caduti civili dei bombardamenti su Terni.

[Foto Acciai speciali Terni]