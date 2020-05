Ceri, come si festeggerà la prima domenica di maggio "Interdetta a tutti ascesa in Basilica" - Tuttoggi

Il Sindaco di Gubbio Filippo Mario Stirati, il Vescovo Luciano Paolucci Bedini e il Tavolo dei Ceri si sono riuniti ancora, ritenendo necessario e opportuno fornire alla comunità indicazioni e istruzioni per domenica 3 maggio, che da tradizione millenaria avrebbe visto la discesa dei Ceri in città, ovviamente annullata così la Grande Festa del 15 maggio.

Interdetta a tutti ascesa in Basilica

Alla luce, dunque, della normativa emergenziale e delle misure restrittive della fase 1 tuttora in corso, che saranno comunque valide fino al 3 maggio (tra cui distanziamento sociale, divieto di assembramento e obbligo di mascherina e guanti), per questa prima domenica di maggio, vigendo anche il divieto di spostamento, sarà interdetta a tutti l’ascesa in Basilica, la quale sarà presidiata dalle forze dell’ordine per scongiurare e reprimere qualsiasi violazione normativa, che sarà sanzionata o punita penalmente.

Il sindaco Stirati, peraltro, in qualità di primo responsabile dell’ordine pubblico e della sicurezza, ha emesso apposita ordinanza di chiusura sia della Basilica, sia del chiostro.

Il programma di domenica 3 maggio

Se da un lato il quadro normativo non consente di vivere la prossima domenica 3 maggio secondo tradizione, dall’altro, tuttavia, “non può essere impedito alla comunità eugubina di manifestare atti di vera fede e tributare devozione al Santo Patrono Ubaldo“. In tale ottica, il programma di domenica sarà il seguente:

celebrazione di una messa solenne in Basilica , alle ore 11, da parte del cappellano dei Ceri, Don Mirko Orsini. Tale cerimonia religiosa, a porte chiuse , verrà ripresa e trasmessa in diretta Trg sul canale 11.

suonate di rito del campanone, a distesa se possibile, ovvero con la semplice sbatoccolata, così come è avvenuto lo scorso 25 aprile;

illuminazione della facciata principale e della facciata sud di Palazzo dei Consoli con tre fasci di luce gialla, azzurra, nera o rossa, quale segno della presenza ideale dei tre Ceri all'interno della sala dell'Arengo del Palazzo dei Consoli (l'attuazione di tale misura fin dalla giornata di domenica 3 maggio appare tuttavia incerta e complicata, perché soggetta a verifica di carattere tecnico. Si confida, in ogni caso, nella sua fattibilità per i giorni seguenti).

“Nell’evidenziare e sottolineare che l’osservanza scrupolosa delle norme surrichiamate, oltre a costituire esplicazione del profondo senso comunitario innato in ogni Eugubino, rappresenta, altresì, un modo di vivere la solidarietà secondo l’insegnamento ubaldiano, – dicono sindaco, vescovo e componenti del Tavolo dei Ceri – si invita la Comunità tutta a comportamenti altamente responsabili e prudenti“.

Programma del 15 e 15 maggio

Per quanto concerne, infine, il programma dei prossimi 15 e 16 maggio, nonché delle giornate immediatamente precedenti, nel corso della prossima riunione del tavolo dei Ceri, lunedì 4 maggio, verrà messo a punto e definito ogni aspetto di natura logistica e organizzativa di quelle proposte in linea con l’essenza della Festa e con il culto e la devozione verso il Santo Patrono.