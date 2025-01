Ceri 2025, il Capodieci di Sant'Ubaldo è Giuseppe Piccioloni - Tuttoggi.info

Dopo l’elezione di Giuliano Baldelli a Capodieci di San Giorgio, arriva l’ufficialità anche per il Cero di Sant’Ubaldo. I 1076 ceraioli al voto hanno scelto Giuseppe Piccioloni.

Lo spoglio di questa mattina (12 gennaio) in Taverna ha decretato 915 voti per il nuovo Capodieci del Patrono, a seguire i 477 per Francesco Biancarelli e 31 schede bianche. I due candidati erano espressione della zona Case Popolari.

Ora si attende solo l’elezione del Cero di Sant’Antonio. Nella taverna di via Fabiani sarà scelto uno tra Mattia Martinelli (attuale presidente del Consiglio Comunale) e Andrea Pellegrini.