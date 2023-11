Cercasi personale nei Comuni di San Giustino e Citerna, disponibili 2 posti a tempo indeterminato - Tuttoggi.info

Pubblico il bando per il reclutamento di un funzionario amministrativo-contabile da inserire in ciascuno dei due Comuni, si potrà presentare domanda entro il 15 dicembre 2023

E’ già pubblico il bando per il reclutamento di due funzionari amministrativo-contabili da inserire nell’organico dei Comuni di San Giustino (uno) e Citerna (uno) a tempo pieno e indeterminato.

San Giustino, individuato come ente capofila (nella foto il Municipio), a seguito dell’accordo siglato dai due Comuni per lo svolgimento in forma associata della selezione pubblica unica per esami, ha pubblicato l’avviso nel proprio sito istituzionale.

Tra i requisiti richiesti, il possesso dei seguenti titoli di studio:

Diploma di Laurea Magistrale DM 270/2004 (nuovo ordinamento) in una delle seguenti classi: LMG/01 Giurisprudenza; LM-56 Scienze dell’economia; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-77 Scienze economico aziendali.

oppure

Diploma di Laurea Triennale o Laurea di Primo Livello appartenente ad una delle seguenti classi: Classi di Laurea DM 509/1999 (Lauree Triennali): 2 Scienze dei servizi giuridici; 19 Scienze dell’amministrazione; 17 Scienze dell’economia e della gestione aziendale; 28 Scienze economiche; 15 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; 31 Scienze giuridiche. Classi di Laurea DM 270/2004 (Lauree di Primo Livello): L-14 Scienze dei Servizi Giuridici; L-16 Scienze dell’Amministrazione e dell’organizzazione; L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali.

Per le Lauree del Vecchio Ordinamento didattico e Lauree Specialistiche si applicano le disposizioni del D.M. 09.07.2009 “Equiparazione tra Diplomi di Lauree di Vecchio Ordinamento, Lauree Specialistiche (LS) ex decreto 509/1999 e Lauree Magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004 ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici”.

Secondo quanto previsto dalle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche sono inoltre richieste:

• conoscenza delle tecnologie informatiche e degli strumenti pratici legati alle più generiche tecnologie dell’informazione e della comunicazione;

• conoscenza della lingua straniera inglese.

Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso il “Portale unico del reclutamento” disponibile all’indirizzo www.InPA.gov.it, previa registrazione e inserimento delle proprie informazioni curriculari nelle sezioni specifiche relative al curriculum vitae, entro e non oltre le ore 23.59 del 15 dicembre 2023. Per accedere al portale è necessario utilizzare le proprie credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale) o la Carta di Identità Elettronica (CIE) o altra idonea modalità consentita dal Portale stesso.